Il Festival del Maggio si apre al presente Guadagnino e Renes per ‘The Death of Klinghoffer’

Il 19 aprile si terrà l'apertura dell'88esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino. La serata sarà dedicata alla presentazione di ‘The Death of Klinghoffer’, con la partecipazione dei registi Guadagnino e Renes. L’evento si svolgerà nel teatro principale della città e vedrà la proiezione della produzione, accompagnata da un intervento dei registi stessi. L’iniziativa rappresenta l’avvio di una serie di appuntamenti programmati fino a fine mese.

(Adnkronos) – Ad aprire l’88esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino domenica 19 aprile sarà "The Death of Klinghoffer" di John Adams, opera che affronta uno dei fatti di cronaca internazionale più controversi degli anni Ottanta: il sequestro dell''Achille Lauro', la nave da crociera italiana dirottata il 7 ottobre 1985 da un commando di quattro terroristi del Fronte per la Liberazione della Palestina, una fazione dissidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nel corso delle concitate e frenetiche ore che seguirono il sequestro – che portò all’uccisione di Leon Klinghoffer, un cittadino americano...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: The Death of Klinghoffer: il Maggio apre la stagione con Guadagnino e Renes 88° Maggio Musicale: si comincia con «The death of Klinghoffer». Regia di Luca GuadagninoFIRENZE – Domenica 19 aprile 2026 alle 17, nella Sala Grande del Teatro, prende il via l’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino con The Death of...