Pokémon Pocket arriva l’espansione Meraviglie di Paldea per il gioco di carte digitale

Pokémon Pocket introduce l’espansione Meraviglie di Paldea, annunciata ufficialmente. La causa è l’interesse crescente dei giocatori per le novità e le nuove carte ispirate alla regione di Paldea. L’espansione porta oltre 150 nuove carte, tra cui Pokémon sorprendenti e strumenti innovativi. I fan potranno scoprire creature mai viste prima nel gioco di carte digitale, arricchendo le strategie di gioco. La novità sarà disponibile da questa settimana, creando attesa tra gli appassionati di Pokémon. La comunità aspetta con entusiasmo il suo arrivo.

(Adnkronos) – Il panorama digitale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si prepara ad accogliere una nuova ondata di contenuti ispirati alla regione di Paldea. A partire dal 26 febbraio 2026, l’espansione denominata Meraviglie di Paldea farà il suo esordio ufficiale sull'app GCC Pokémon Pocket su iOS e Android, portando con sé alcune delle creature più rappresentative degli ultimi titoli della serie principale. Tra le novità di rilievo spicca l'arrivo di Meowscarada-ex, la cui presenza è accompagnata dal debutto di Gholdengo-ex e dalle dinamiche di gioco legate alla famiglia di Maushold.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: GCC Pokémon Pocket: il debutto della Megaevoluzione con l’espansione Fiamme Cremisi Leggi anche: Annunciata Fiamme Cremisi la nuova espansione per GCC Pokémon Pocket Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: GCC Pokémon Pocket: arriva l’espansione Meraviglie di Paldea; Con l'espansione Meraviglie di Paldea del GCC Pokémon Pocket arrivano tanti altri amici da Paldea; Pokémon Trading Card Game Pocket: quando esce l'espansione Meraviglie di Paldea?; Da dove nascono le illustrazioni di GCC Pokémon Pocket: Promo-B parte 1. GCC Pokémon Pocket: arriva l’espansione Meraviglie di PaldeaThe Pokémon Company ha annunciato Meraviglie di Paldea, nuova espansione in arrivo per il GCC Pokémon Pocket. akibagamers.it GCC Pokémon Pocket, il nuovo set in arrivo è Meraviglie di Paldea: data e prime carteTra le carte Aiuto mostrate spicca sicuramente il nuovo Stadio Mesapoli, che permette a ciascun giocatore di lanciare una moneta una volta per turno e, in caso esca testa, prendere un Pokémon caso ... hdblog.it GCC Pokémon Pocket il nuovo set in arrivo è Meraviglie di Paldea: data e prime carte x.com 7 Mazzi Inaspettati di Parata Fantasmagorica. #PokémonPocket non è fatto solo di Top Tier net-deckati, ci sono tante strategie inaspettate da scoprire. Oggi vediamo Toxtricity, Ogerpon, Ninetales di Alola, Mimikyu, Blacephalon, Obstagoon di Galar e - facebook.com facebook