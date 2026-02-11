Hazelight Studios ha annunciato ufficialmente di essere entrata in produzione con il suo nuovo gioco. La novità più interessante riguarda la modalità cooperativa: alcuni fan si chiedono se sarà possibile giocare in tre, come già accaduto in passato. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma la discussione si accende tra gli appassionati.

Hazelight Studios ha confermato di essere entrata ufficialmente in produzione con il suo prossimo gioco, ma un dettaglio apparentemente secondario ha acceso la curiosità della community. Una recente immagine condivisa da Josef Fares sui social ha infatti dato il via a una nuova ondata di speculazioni, secondo cui il team potrebbe abbandonare la storica cooperativa a due giocatori per sperimentare una struttura pensata per tre persone. L’origine di tutto è una fotografia pubblicata dallo stesso Fares, accompagnata dal messaggio “Il prossimo è in produzione”. Nell’immagine, il director copre volutamente parte dello sfondo con il braccio, mentre dietro di lui si intravedono tre attori di motion capture con il volto oscurato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Hazelight Studios, il nuovo gioco del team di Split Fiction proporrà una cooperativa a tre giocatori?

