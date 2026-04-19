Quattro tennisti italiani parteciperanno alle qualificazioni dell’ATP Madrid 2026, un torneo che si svolgerà nella capitale spagnola. I giocatori si sfideranno in incontri eliminatori con l’obiettivo di accedere al main draw. La competizione attirerà numerosi appassionati di tennis e rappresenta un’occasione importante per i partecipanti di migliorare il proprio ranking. La fase di qualificazione si svolgerà nei prossimi giorni, con incontri previsti su più campi.

Quattro rappresentanti del tennis italiano si misureranno nel tabellone di qualificazione dell’ATP Madrid 2026. Mattia Arnaldi, Francesco Maestrelli, Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia sono i nomi pronti a scendere in campo per cercare un posto nel main draw del torneo madrileno. La composizione del gruppo azzurro riflette dinamiche diverse legate alle liste iniziali e alle variazioni dell’ultimo minuto. Mentre Arnaldi, Maestrelli e Pellegrino avevano già ottenuto il diritto di disputare le qualificazioni fin dal primo momento, grazie anche alla posizione di quest’ultimo in corrispondenza del cut-off stabilito, la situazione per Travaglia è stata differente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid ATP: 4 azzurri in sfida per conquistare il main draw

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