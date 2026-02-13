Cocciaretto a Dubai | da 0-6 a una vittoria combattuta ora sfida Zakharova per il main draw

Elisabetta Cocciaretto ha affrontato una partita difficile a Dubai, iniziando sotto di un set e un break, ma ha deciso di lottare fino alla fine. Dopo aver perso il primo parziale 0-6, ha recuperato energia e ha vinto i due set successivi, conquistando così la qualificazione al main draw. Ora si prepara ad affrontare Zakharova in un match decisivo per accedere alla fase principale del torneo.

Cocciaretto Scuote Dubai: Una Rimonta per Scalare il Ranking WTA. Elisabetta Cocciaretto ha compiuto un notevole exploit nelle qualificazioni del WTA Dubai, superando Donna Vekic in un match al cardiopalma concluso con il punteggio di 0-6, 6-3, 6-2. La tennista marchigiana affronterà ora Zakharova per un posto nel tabellone principale del torneo che si disputa negli Emirati Arabi Uniti il 13 febbraio 2026. Una vittoria che testimonia la sua resilienza e la sua capacità di ribaltare le situazioni più complesse. Un Inizio Difficile e una Reazione Inaspettata. L'incontro con Donna Vekic, numero 97 del mondo, si è aperto in modo tutt'altro che favorevole per Cocciaretto.