Una donna e sua figlia sono morte a causa di avvelenamento da ricina. Le indagini puntano a verificare se un membro della famiglia fosse presente durante la cena, con l'ipotesi che uno di loro potrebbe non aver partecipato. Attualmente, si sta approfondendo la dinamica degli eventi e le eventuali responsabilità legate all'accaduto. Nessuna altra informazione ufficiale è stata resa nota al momento.

Gianni Di Vita potrebbe non aver cenato con la moglie e la figlia la sera in cui sarebbero state avvelenate con la ricina. L’indiscrezione sarebbe emersa dagli ultimi sviluppi sull’indagine sulla morte di Antonella De Ielsi e Sara Di Vita uccise, secondo le ipotesi, dopo aver ingerito la sostanza letale nella loro casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso. La nuova rivelazione riportata dai media sarebbe ancora tutta da verificare, ma getterebbe altre ombre sul padre. La presunta assenza di Gianni Di Vita La presunta ipotesi di indagine è stata riportata dalla trasmissione la Vita in diretta, secondo cui Gianni Di Vita potrebbe non essere stato presente a tavola durante la cena del 23 dicembre 2025, in cui madre e figlia sarebbero state avvelenate dalla ricina.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte avvelenate dalla ricina, Gianni Di Vita potrebbe non aver cenato con loro: l'ipotesi

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