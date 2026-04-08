Nella vicenda di Pietracatella, si indaga sull'avvelenamento di una madre e di sua figlia, con particolare attenzione alla presenza di ricina, una sostanza altamente tossica. Domani è prevista l'audizione del padre delle due donne, mentre la procura ha segnalato che potrebbero esserci tentativi di alterare le prove. La questione del tempo resta centrale nelle indagini condotte dalla procura di Larino.

Il tempo è il nemico più insidioso nel giallo di Pietracatella, e la procuratrice di Larino Elvira Antonelli non lo nasconde affatto. Il timore che sta togliendo il sonno agli inquirenti è cristallino: “se in questa storia c’è un assassino che ha avvelenato Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara alla vigilia di Natale, abbia il tempo di inquinare le prove e farla franca. Purtroppo il diffondersi anzitempo di queste indiscrezioni che non sono ancora confermate dall’esito degli esami, sta mettendo a rischio le indagini”. Parole pesanti, che pesano come macigni su una comunità già devastata dal dolore e dal sospetto. Mentre si attende che il centro antiveleni Maugeri di Pavia depositi i risultati definitivi, la Squadra Mobile procede a tappe forzate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mamma e figlia avvelenate: cosa si è scoperto sulla ricina. Domani sarà sentito il padre. La pm: qualcuno potrebbe inquinare le prove

Mamma e figlia avvelenate, c’è la svolta: cosa si è scoperto sulla ricina. Tirati in mezzo anche quelliLe indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, entrano in una fase determinante.

Mamma e figlia morte avvelenate, spunta l’ipotesi choc sulla ricinaUn caso che sembrava trovare una spiegazione in una tragica fatalità si sta trasformando, con il passare dei giorni, in un giallo sempre più...

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Non fu intossicazione, mamma e figlia avvelenate a Natale; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Ore 14 - Mamma e figlia avvelenate, chi voleva sterminare la famiglia? - 01/04/2026 - Video.

Mamma e figlia morte avvelenate, la ricina ha agito velocemente. Indagini su tre pasti e i cesti di NataleAl centro delle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, di soli 15 anni, ci sono tre momenti precisi: due cene e un pranzo consumati tra il 23 e ... ilmattino.it

Madre e figlia avvelenate a Campobasso: indagine sui tre pastiLa tragedia che ha portato via madre e figlia a Campobasso, sotto indagine i pasti consumati prima di morire. Ascoltati poi il padre e la sorella maggiore scampata alla tragedia. notizie.it

Mamma Rai... #ilparadisodellesignorerai #rai1 #cinema #tv #unomattinarai - facebook.com facebook

Alireza e i piccoli “martiri” dei pasdaran: «Mamma, o si vince la guerra o si muore» Il reclutamento della forza paramilitare volontaria Basij, nata nel 1979 e sperimentata nella guerra con l’Iraq Schierati migliaia di giovanissimi Human Rights Watch: «Pratica ing x.com