Macagi Cingoli salva con un turno d’anticipo

Nel campionato di pallacanestro, la squadra locale ha ottenuto una vittoria decisiva, portandosi a quota 31 punti e assicurandosi il primato con un turno d’anticipo. La partita si è conclusa con un punteggio di 31-30 contro la squadra ospite, con diversi giocatori che hanno contribuito al risultato finale. La gara si è svolta in modo equilibrato, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia fino all’ultimo minuto.

MACAGI 31 ALBATRO SIRACUSA 30 MACAGI: Martini, Albanesi, Gharbi, Naghavialhossein 8, Morganti, Mangoni 5, Lezaun 4, Latini, Strappini 1, Rossi 2, Giambartolomei 2, Rossetti, Compagnucci, Stevovic 3, Nocelli 2, Makhlouf 4. All.: Làera. TEAMNETWORK ALBATRO SIRACUSA: Hermones, Riahi, Santos 7, Marino 1, Sciorsci 2, Zungri, Baptista 1, Vinci 2, Coutinho, Guggino 3, Joao Henrique 7, Mamdouh 7. All.: Garralda. Arbitri: Kurti e Lazzari di Bologna; commissario: Piffanelli. Battendo 31-30 il Siracusa, la Macagi Cingoli è matematicamente salva con un turno di anticipo. Stavolta la cosiddetta squadra dei bravi ragazzi, la spesso patinata Macagi, tira...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macagi Cingoli salva con un turno d’anticipo Notizie correlate Pallamano. La Macagi Cingoli a mani vuote. Bolzano ritorna al successoBozen 32 Macagi Cingoli 27 LOAKER BOZEN VOLSKBANK: Matlega, Martinati Di Giulio 7, Tamanini, Milicevic 12, Serafini, Walcher 2, Zanon 4, Zanetti 2,... Pallamano. Si è presentato il nuovo terzino Stevovic: "Macagi Cingoli, puoi contare su di me»Se il buongiorno si vede dal mattino, sono soddisfacenti le premesse dalla presentazione di Balsa Stevovic, il 25enne terzino sinistro serbo che da... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Macagi Cingoli salva con un turno d’anticipo; Serie A Gold: la lotta Play-off resta un rebus, salvezza centrata per Cingoli e Cologne; Pallamano A Gold / Ancora non arriva la salvezza per la Macagi Cingoli: brutta sconfitta con Pressano (34-26); Serie A Gold, la Junior Fasano tra le mura amiche saluta i tifosi nell’ultima della stagione. Macagi Cingoli salva con un turno d’anticipoMACAGI 31 ALBATRO SIRACUSA 30 MACAGI : Martini, Albanesi, Gharbi, Naghavialhossein 8, Morganti, Mangoni 5, Lezaun 4, Latini, Strappini 1, Rossi 2, ... msn.com Altro match point salvezza per la Macagi Cingoli: al PalaQuaresima arriva l’Albatro SiracusaDomani sabato 18 aprile alle 19.00 arriva la terza in classifica nella 25^ e penultima giornata di Serie A Gold di pallamano Ai ragazzi di Laera, come nelle precedenti due partite, mancano solo due pu ... youtvrs.it Questa volta il capitano ha un messaggio per voi: tutti al Palas sabato 18 aprile alle ore 19.00! Abbiamo bisogno di voi! #MacagiCingoli #Pallamano #SerieAGold #NonCè2senza3 #AncorAQuAinGold facebook