Mac arriva il traduttore offline | 55 lingue e privacy totale
Un nuovo software per Mac permette di tradurre oltre 55 lingue senza collegarsi a internet, offrendo agli utenti un’alternativa ai servizi online. Il programma elabora tutto localmente sul dispositivo, senza inviare dati a server esterni, garantendo maggiore privacy. La funzione si rivolge a chi necessita di comunicare in più lingue mantenendo il controllo sui propri dati e senza dipendere da connessioni internet costanti.
Un nuovo strumento software dedicato agli utenti Mac promette di rivoluzionare la gestione delle comunicazioni multilingue attraverso un approccio che privilegia la privacy e l’elaborazione locale dei dati. Plae, un’applicazione progettata per integrarsi fluidamente nel sistema operativo della casa della mela, offre la possibilità di tradurre testi in oltre 50 lingue diverse senza dover necessariamente ricorrere a connessioni internet esterne o server remoti. L’interfaccia dell’applicazione è studiata per una presenza discreta: una volta installata, l’utility rimane attiva nella barra dei menu, pronta all’uso. Per attivare la funzione di traduzione, l’utente può utilizzare una combinazione di tasti predefinita, ovvero?+?+T, ma il sistema permette di personalizzare questa scorciatoia secondo le proprie abitudini lavorative.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Una raccolta di contenuti
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