google traduttore introduce le lingue aggiunte sempre visibili

Google Traduttore ha annunciato che le lingue aggiunte vengono ora sempre visibili nell’interfaccia, rendendo più facile accedere alle opzioni di traduzione. L’aggiornamento riguarda l’aggiunta di nuove lingue, che vengono mostrate in modo permanente, senza nascondersi nel menu delle impostazioni. Questa modifica mira a migliorare la praticità per gli utenti che utilizzano frequentemente più lingue.

Google continua ad aggiornare il suo servizio di traduzione con nuove funzioni pensate per semplificare l’esperienza degli utenti. Nell’ultima versione dell’app per Android emerge una novità interessante: la possibilità di fissare fino a 10 lingue preferite nella schermata principale di selezione. La funzione è stata individuata nell’analisi della versione 10.8.48.878519627.2 di Google Traduttore dagli esperti di Android Authority. All’interno dell’app compare infatti una nuova sezione chiamata “Lingue aggiunte”, che consente di mantenere alcune lingue sempre visibili nella parte superiore della lista. Attualmente Google Traduttore utilizza un sistema di “Lingue recenti” che può contenere fino a nove voci. 🔗 Leggi su Billipop.com

