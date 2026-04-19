Lutto al Rione Alto per l?improvvista scomparsa del giovane farmacista Francesco Ricciardi

La comunità del Rione Alto si trova in lutto per la scomparsa improvvisa del giovane farmacista Francesco Ricciardi, avvenuta in modo inatteso. Ricciardi era figlio di un medico che possiede una farmacia in via Onofrio Fragnito. La notizia ha suscitato sgomento tra i residenti e i colleghi, che hanno espresso cordoglio per la perdita. La famiglia Ricciardi sta affrontando questo momento di dolore.

Lutto e sgomento nella comunità del Rione Alto per la prematura scomparsa di Francesco Ricciardi, figlio del dottor Emilio Ricciardi che in via Onofrio Fragnito è proprietario de "Il Farmacista Sociale", una farmacia presente da ormai molti anni nella zona e nota tutti gli abitanti del quartiere. Come suo padre Emilio, anche Francesco era farmacista, era spesso in negozio e al primo piano del palazzo che si trova esattamente al di sopra dell’attività ci abitava anche. Proprio lì, nella mattinata di ieri, il giovane Francesco, 42 anni, è stato stroncato da un malore improvviso, forse un infarto. Inutile è stato l’arrivo di una ambulanza del 118 che ha potuto fare ben poco per salvarlo prima di costatarne il decesso.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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