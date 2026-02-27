Calcio giovanile in lutto | scomparsa del giovane talentuoso Alessandro Caporali classe 2009

Il calcio giovanile piange la scomparsa di Alessandro Caporali, nato nel 2009, considerato un talento promettente. La sua morte ha suscitato grande dolore tra allenatori, compagni di squadra e appassionati. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto nel mondo del calcio giovanile. La sua figura, ancora giovane, ha lasciato un segno tra chi lo conosceva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il mondo del calcio è in lutto per la prematura scomparsa di Alessandro Caporali, un giovane talento nato nel 2009 e giocatore dell’Under 17 del Pedemonte. La notizia ha colpito profondamente la comunità sportiva, risuonando attraverso le pagine social del club veronese. Lo stesso Pedemonte Calcio ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un messaggio toccante pubblicato sulla loro pagina Instagram, raccogliendo una valanga di messaggi di affetto e solidarietà da parte di ex compagni di squadra, allenatori e amici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

| Il calcio veneto è scosso dalla scomparsa di Alessandro Caporali, classe 2009, tesserato nell’Under 17 del Pedemonte. La società ha comunicato la tragica notizia attraverso i propri canali social, dando voce a - facebook.com facebook