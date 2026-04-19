Lupi avvelenati nel Parco d’Abruzzo Alessandrini M5s | Crimine che non può restare impunito

Nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise sono stati trovati dieci lupi morti, probabilmente avvelenati. La scoperta ha attirato l’attenzione di esponenti politici e istituzionali, che condannano l’episodio e chiedono interventi immediati. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. La notizia ha portato a un dibattito pubblico sulla tutela della fauna selvatica nella zona.

Il ritrovamento di dieci lupi morti nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, presumibilmente avvelenati, continua a suscitare reazioni politiche e istituzionali. Sulla vicenda interviene la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, che parla di “un fatto di gravità.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Alessandrini (M5s) sui lupi avvelenati ad Alfedena: "Un crimine che non può restare impunito"Anche la consigliera regionale del M5s Erika Alessandrini, interviene in merito all'avvelenamento di alcuni lupi avvenuto ad Alfedena nel Parco... Lupi avvelenati in Abruzzo: la Regione si schiera contro il crimineL’uccisione di cinque lupi avvenuta il 17 aprile in una zona limitrofa al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha scatenato una ferma reazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Strage di lupi nel Parco d'Abruzzo: trovati morti 10 esemplari, ipotesi avvelenamento; Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenati; Lupi avvelenati in Abruzzo; La strage dei lupi: 10 esemplari avvelenati in pochi giorni. Ad Alfedena eliminato un intero branco, è pura violenza. Lupi avvelenati nel Parco d’Abruzzo, Alessandrini (M5S): un crimine che non può restare impunito.Sulmona, 18 aprile- La notizia dei dieci lupi trovati morti nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con ogni probabilità avvelenati, rappresenta un fatto di una gravità inaudita che scuote pro ... corrierepeligno.it La strage dei lupi: 10 esemplari avvelenati in pochi giorni. «Ad Alfedena eliminato un intero branco, è pura violenza»Gli animali uccisi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Aperto un fascicolo, il procuratore: «Grave episodio». Gli esperti: «A rischio la biodiversità» ... corriere.it LUPI AVVELENATI TRA ALFEDENA E PESCASSEROLI: 11 ESCHE, IPOTESI PREMEDITAZIONE - facebook.com facebook Sono stati avvelenati ai confini del parco nazionale d’Abruzzo: 10 lupi sono stati trovati morti in pochi giorni. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per uccisione di animali. Il procuratore “Si tratta di reati che offendono la natura e la cultura dell’Abruzz x.com