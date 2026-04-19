Alessandrini M5s sui lupi avvelenati ad Alfedena | Un crimine che non può restare impunito

Una consigliera regionale del Movimento 5 Stelle ha condannato l'avvelenamento di alcuni lupi avvenuto nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, definendolo un crimine di gravità inaudita. L'episodio ha suscitato reazioni politiche, mentre le autorità competenti stanno conducendo le indagini per individuare i responsabili. L'evento ha sollevato preoccupazioni sulla tutela della fauna nel territorio protetto.

Anche la consigliera regionale del M5s Erika Alessandrini, interviene in merito all'avvelenamento di alcuni lupi avvenuto ad Alfedena nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise parlando di un atto di una gravità inaudita. "Non si tratta solo di un atto crudele, ma di un gesto che mette a.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Marsilio sui lupi avvelenati ad Alfedena: "Pronti a costituirci come parte civile contro questi delinquenti"La Regione Abruzzo è pronta a costituirsi parte civile contro coloro che hanno avvelenato i lupi ad Alfedena. Lupi avvelenati in Abruzzo: la Regione si schiera contro il crimineL’uccisione di cinque lupi avvenuta il 17 aprile in una zona limitrofa al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha scatenato una ferma reazione... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: LUPI AVVELENATI NEL PARCO D'ABRUZZO: ALESSANDRINI, CRIMINE CHE NON PUÒ RESTARE IMPUNITO; Lupi avvelenati in Abruzzo | la Regione si schiera contro il crimine. Lupi avvelenati nel Parco d’Abruzzo, Alessandrini (M5S): un crimine che non può restare impunito.Sulmona, 18 aprile- La notizia dei dieci lupi trovati morti nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con ogni probabilità avvelenati, rappresenta un fatto di una gravità inaudita che scuote pro ... corrierepeligno.it Ruggeri (M5S): Sui lupi servono buon senso e gestione correttaFinalmente si fa chiarezza sulla presenza dei lupi in città, con il centrodestra che fa proprie affermazioni che molti di noi ripetono da tempo: servono buon senso, corretta gestione dei rifiuti, ... ilrestodelcarlino.it Il capogruppo Alessandrini verso il sì, tra i consiglieri uscenti passo indietro anche di Fabiani e Pianesi - facebook.com facebook