Serie C Giana Erminio-Union Brescia 0-2 Vittoria e secondo posto | gol e highlights

L’Union Brescia torna alla vittoria con un 2-0 contro la Giana Erminio, sul campo di Gorgonzola. La squadra dimostra di essere forte e decisa, subito pronta a riscattare la sconfitta con il Renate. I gol arrivano e confermano il secondo posto in classifica, mentre i tifosi possono sorridere per un risultato convincente e importante.

Una risposta forte, da squadra consapevole dei propri mezzi. L’Union Brescia archivia immediatamente il passo falso contro il Renate e lo fa nel modo più convincente possibile, espugnando il “Città di Gorgonzola” con un secco 2-0 contro la Giana Erminio. Una vittoria pesante, arrivata nonostante l’inferiorità numerica per gran parte della ripresa, che vale ai biancazzurri il sorpasso sul Lecco e il secondo posto in classifica. L’avvio è tutt’altro che semplice. La Giana parte con ritmo alto e prova a mettere pressione alla retroguardia bresciana, costringendo Gori a un paio di interventi di attenzione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Giana Erminio Union Brescia

L’Union Brescia si impone in rimonta sull’Arzignano, con il risultato di 2-1.

L’Union Brescia conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie C, battendo Trento 2-1 davanti al proprio pubblico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giana Erminio Union Brescia

Argomenti discussi: Disastro Diop, ma il Brescia vince anche in dieci: 2-0 e secondo posto; Panini Weeks in Serie C per la 24a e 25a giornata; Serie C, le gare della 24^ giornata su Sky; Serie C, Giana-Union Brescia 0-2: un gol per tempo e tre punti agli ospiti FINALE.

Serie C girone A: vince il Brescia contro la Giana Erminio, il Renate batte l’Alcione Milano. La classifica aggiornataCon questa vittoria il Brescia si porta al secondo posto in classifica, salendo a quota 46 punti, mentre resta al nono posto la Giana Erminio. Tre punti importanti anche per il Renate che sorpassa ... ilovepalermocalcio.com

DIRETTA/ Giana Erminio Brescia (risultato finale 0-2): la chiude Balestrero! (2 febbraio 2026)Diretta Giana Erminio Brescia streaming video Rai, oggi lunedì 2 febbraio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net

Giornale di Brescia. . Disastro Diop, ma il Brescia vince anche in dieci: 2-0 e secondo posto Successo pesantissimo in casa della Giana Erminio: decidono i gol di Crespi e Balestrero. Scellerata l’espulsione al 51’ di Lamesta. L’Union sorpassa il Lecco. - facebook.com facebook

Serie C, l’Union Brescia sfida la Giana Erminio: la diretta x.com