Nella chiesa dei Santi Quirico e Julitta si sono svolti i funerali di Federica, con palloncini bianchi e la canzone di Jovanotti “So solo che la vita” a fare da accompagnamento. Alla cerimonia erano presenti familiari e amici che hanno assistito all’ultimo saluto. Dopo la funzione, sono stati avviati fondi dedicati alla ricerca, in memoria della giovane.

Palloncini bianchi e il brano di Jovanotti “So solo che la vita“ hanno salutato per l’ultima volta Federica sul sagrato della chiesa dei Santi Quirico e Julitta. Fino ad un attimo prima, un silenzio surreale aveva avvolto questo angolo di Solaro dove in tanti si sono radunati per dare l’ultimo saluto a Federica Nardi, 22 anni, morta per una malattia misteriosa, dopo 13 mesi di ricovero all’ ospedale San Gerardo di Monza. Sull’altare, a guidare la celebrazione, c’era don Riccardo Brena, cappellano dell’ospedale in cui Federica è stata ricoverata d’urgenza il 2 marzo del 2025, in terapia intensiva, per gli effetti di una forma rarissima di malattia auto-immune contro la quale, nonostante gli sforzi continui dei medici, non è stata trovata la terapia risolutiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultimo saluto a Federica. Dolore fra i palloncini bianchi. E ora fondi per la ricerca

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