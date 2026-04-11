Grazie per essere qui per mio figlio | alla Certosa palloncini bianchi e dolore per Louis Pisha | FOTO e VIDEO

Davanti all'ingresso di una struttura religiosa, palloncini bianchi e una candela accesa sono stati collocati per commemorare Louis Pisha. Sono visibili anche diverse fotografie e un diario aperto con scritte come “ci mancherai”, “addio” e “non ti dimenticheremo mai”. La scena riflette il dolore espresso da amici e conoscenti, che hanno lasciato messaggi di ricordo e di addio.

Palloncini bianchi davanti all'ingresso, una candela accesa su un tavolino, le foto di Louis e un diario aperto su cui qualcuno ha scritto “ci mancherai”, qualcun altro “addio” e ancora “non ti dimenticheremo mai”. Una folla di persone ha riempito la Certosa sabato mattina per partecipare al.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Lacrime e palloncini bianchi per l’addio Louis Pisha, morto a 12 anniBologna, 11 aprile 2026 – Nel giorno dell’ultimo saluto a Louis Pisha, il dodicenne precipitato dall’ottavo piano di un condominio di via Piave lo... L'ultimo saluto al piccolo Louis Pisha: i funerali al cimitero della CertosaBologna si prepara a dare l'ultimo saluto a Louis Pisha, il 12enne morto precipitando nella tromba delle scale dall'ottavo piano di un palazzo di via...