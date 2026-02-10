L’ultimo saluto a Martina Bianchi Commozione e palloncini neri

Ieri mattina, in un silenzio carico di emozione, amici e familiari si sono radunati per l’ultimo saluto a Martina Bianchi. La giovane, 31 anni, è scomparsa venerdì a causa di una grave malattia. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande commozione, con palloncini neri che si sono alzati nel cielo, testimoniando il dolore di chi l’ha amata.

Palloncini e grande commozione ieri mattina per l'ultimo addio alla 31enne Martina Bianchi, deceduta venerdì a causa di una grave malattia. In tanti hanno partecipato ai funerali della giovane che lavorava come grafica per un'azienda di Sassuolo. Martina, residente a Casina, viveva con il suo compagno Guido a Gatta. Alla camera ardente, alla casa funeraria Mammi a Castelnovo Monti, ieri in molti sono arrivati per l'estremo saluto alla 31enne: il sindaco del Comune di Casina Stefano Costi è intervenuto per ricordare Martina e all'esterno sono stati liberati in cielo dei palloncini neri. Moltissime le attestazioni di cordoglio arrivate alla mamma Luciana e al papà Massimo, da tanti anni gestori del bar La Palazzina a Casina dove nel passato anche Martina aveva collaborato.

