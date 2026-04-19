L' ultimo gesto di una giovane mamma | muore a 39 anni e dona cuore polmoni fegato reni pancreas e cornee

Una giovane donna di 39 anni, mamma e moglie, è deceduta nelle ultime ore a Palermo a causa di un tumore encefalico. Poco prima di perdere la vita, ha deciso di donare gli organi, tra cui cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e cornee. La sua morte ha suscitato attenzione per il gesto di generosità, che ha consentito di salvare diverse vite.

Una giovane donna, una mamma, una moglie. Era questo e molto altro Magda Incarbona, 39enne palermitana affetta da un tumore encefalico e morta nelle scorse ore. Grazie all'ultimo gesto di estrema generosità, tutto quello che era e che avrebbe potuto ancora essere vivrà nelle persone che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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