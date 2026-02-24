Una donna di 75 anni ha donato fegato, reni e cornee dopo aver espresso in vita la volontà di farlo. La decisione ha portato all’espianto avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale di Camerino. La sua scelta ha rappresentato un gesto di grande altruismo in una regione dove le donazioni di organi sono rare. La famiglia ha acconsentito al prelievo, contribuendo a salvare più vite. La donazione si inserisce in un contesto di crescente sensibilità verso questo tema.

Una donna di 75 anni ha donato fegato, reni e cornee, secondo quanto aveva deciso in vita. È accaduto nei giorni scorsi all’ ospedale di Camerino, un gesto di grande generosità che ha testimoniato ancora una volta la cultura del dono, tra l’altro in una realtà dove da tempo non si registrava una donazione di organi. L’espianto è stato effettuato da un’equipe multidisciplinare coordinata dal Nit (Circuito Nord Italia Transplant) di Milano e dal Centro regionale trapianti di Ancona. "La donazione di organi è un bellissimo gesto di altruismo che può cambiare la vita di molte persone. Ringrazio la famiglia della donatrice e tutti i professionisti coinvolti nell’ottima riuscita dell’intervento di prelievo, tra i quali il dottor Angelo Leo, direttore dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione, e la dottoressa Tiziana Ciccola, coordinatrice locale della donazione di organi e tessuti dell’ospedale di Camerino" afferma Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domodossola, multi espianto di organi: donati reni, fegato e corneeA Domodossola, presso l'ospedale San Biagio, sono stati effettuati con successo espianti di organi su un donatore deceduto.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Donna dona fegato, reni e cornee. L’espianto all’ospedale di Camerino; Camerino, donna muore a 75 anni e dona gli organi: fegato, reni e cornee per salvare altre vite; Dona fegato, reni e cornee: il prelievo all’ospedale di Camerino. L’ultimo gesto di una 75enne; Donazione di organi, prelievo combinato a cuore fermo per la prima volta all’ospedale Maggiore di Bologna.

Donna dona fegato, reni e cornee. L’espianto all’ospedale di CamerinoUna donna di 75 anni ha donato fegato, reni e cornee, secondo quanto aveva deciso in vita. È accaduto nei giorni scorsi all’ospedale di Camerino, un gesto di grande generosità che ha testimoniato ... ilrestodelcarlino.it

Camerino, donna muore a 75 anni e dona gli organi: fegato, reni e cornee per salvare altre viteCAMERINO Prelievo multiorgano all’ospedale di Camerino: fegato, reni e cornee ora possono dare speranza a diverse persone. Un gesto di grande generosità da parte di una donatrice ... corriereadriatico.it

Non è elegante svelare l’età di una donna, ma nel suo caso abbiamo un’eccezione visto che li “indossa” divinamente…Tanti auguri Dona! #followefourstrokeroma #family #staff #birthday #roma - facebook.com facebook