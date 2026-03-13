Iran Trump invia 5mila Marine e altre navi da guerra Obiettivo | occupare l’isola del petrolio…

Il Pentagono ha inviato 5.000 marine e marinai in Medio Oriente, accompagnati da navi da guerra, in risposta agli attacchi iraniani nello Stretto di Hormuz. L’obiettivo, secondo fonti ufficiali, sarebbe di rafforzare la presenza militare nella regione, mentre si fanno sempre più evidenti segnali di un possibile attacco terrestre. La mossa segue una serie di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran in questi ultimi giorni.

I segnali di un attacco da terra ci sono tutti. Il Pentagono sta trasferendo cinquemila, t ra Marines e marinai in Medio Oriente, oltre a navi da guerra, dopo che si sono intensificati gli attacchi iraniani nello Stretto di Hormuz. Lo scrive il Wall Street Journal citando tre funzionari americani, secondo i quali il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha approvato una richiesta del Centcom in tal senso. La USS Tripoli, con base in Giappone, e i suoi Marines sono quindi ora diretti in Medio Oriente, hanno affermato due funzionari al Wsj. L’Abc ha invece citato due funzionari se condo i quali sono 2.200 i Marines diretti in Medio Oriente a bordo di tre navi anfibi e della Marina degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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