L'ultima provocazione di Mourinho | indica le sue iniziali sulla maglia dopo la vittoria sullo Sporting

Dopo la vittoria nel derby di Lisbona contro lo Sporting Clube, l'allenatore ha mostrato le iniziali del suo cognome sulla maglia, come gesto che ha attirato l'attenzione dei media. La scena si è verificata subito dopo il fischio finale, con il tecnico che ha evidenziato le lettere sulla casacca. Questo gesto è stato interpretato come una risposta alle critiche ricevute nei mesi precedenti.

José Mourinho mostra l'iniziale del suo cognome sulla maglia dopo la vittoria sullo Sporting Clube nel derby di Lisbona: l'ultima provocazione dello Special One contro i suoi detrattori.🔗 Leggi su Fanpage.it Le parole di Mourinho dopo Juventus-benfica 2-0 Intervista post match Champions League Notizie correlate Leggi anche: Usa-Iran, trattativa a oltranza (dopo le tensioni iniziali). Sullo Stretto di Hormuz non c?è l?accordo L’ultima provocazione del Senegal: allo Stade de France sfoggia il trofeo della Coppa d’AfricaAllo Stade de France, in occasione dell'amichevole contro il Perù, il Senegal si è presentato con la nuova divisa )e le due stelle sul petto) e con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Italia affidata a un CT straniero? Gli allenatori italiani hanno una qualità media superiore ai giocatori, ecco cosa serve davvero alla Nazionale; Mourinho lascia il Benfica e torna in Serie A: i tifosi già sognano; Non bisogna stare male se l’amico o la squadra del cuore non ce la fa Io non sono un fesso | la provocazione di Chivu. L’ultima provocazione di Mourinho: indica le sue iniziali sulla maglia dopo la vittoria sullo SportingJosé Mourinho mostra l'iniziale del suo cognome sulla maglia dopo la vittoria sullo Sporting Clube nel derby di Lisbona: l'ultima provocazione dello Special ... fanpage.it Inter, Chivu non è Mourinho: l’ultimo sfogo scatena la polemicaIl tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, si trasforma in Mourinho in conferenza stampa pre Inter-Cagliari ma le sue parole scatenano le reazioni dei tifosi sul web ... sport.virgilio.it José Mourinho mostra l’iniziale del suo cognome sulla maglia dopo la vittoria sullo Sporting Clube nel derby di Lisbona. L’ultima provocazione dello Special One contro i suoi detrattori: https://fanpa.ge/AAcov facebook a Mourinho Rafa Silva segna il 2-1 al 93': vittoria in pieno #SportingBenfica #LigaPortugal #DAZN x.com