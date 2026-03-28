L'ultima provocazione del Senegal | allo Stade de France sfoggia il trofeo della Coppa d'Africa

Durante un'amichevole allo Stade de France contro il Perù, la squadra del Senegal si è presentata indossando la nuova divisa con due stelle sul petto e ha mostrato il trofeo della Coppa d'Africa. La coppa, oggetto di controversie con la CAF, è stata revocata ai sensi di una decisione a favore del Marocco.

Allo Stade de France, in occasione dell'amichevole contro il Perù, il Senegal si è presentato con la nuova divisa )e le due stelle sul petto) e con la Coppa d'Africa, il trofeo oggetto di polemiche con la CAF che lo ha revocato a favore del Marocco. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il Senegal non restituisce il trofeo della Coppa d’Africa: Pepe Thiaw lo affida all’esercitoClamoroso gesto provocatorio del Senegal che non ha intenzione di restituire la Coppa d'Africa vinta in finale contro il Marocco. Il Senegal non vuole restituire il trofeo della Coppa d’Africa al Marocco né i soldi incassatiIl Senegal non vuole restituire né la Coppa d'Africa e né il premio in denaro ricevuto dopo la vittoria del titolo: "Il TAS accerterà la verità, è...