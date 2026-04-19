Lukaku torna alla base ma lo strappo con Conte è fatto

Romelu Lukaku ha deciso di tornare alla sua squadra di appartenenza dopo circa un mese di assenza. La decisione arriva in un momento in cui si fa più evidente lo strappo con l'allenatore con cui aveva avuto divergenze. La sua partenza era stata comunicata giorni fa, e ora si attendono sviluppi sul suo reintegro nel gruppo e sulle modalità del suo ritorno. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle parti coinvolte.

Alla fine, dopo un mese da uccel di bosco, Romelu Lukaku ha deciso di ritornare alla base. È domenica, quindi potremmo scomodare la parabola del figliol prodigo per raccontare questo gradito (?) ritorno ma, visto che ci siamo sentiti un po’ trattati come pezze, ve la risparmiamo. Sarebbe stato utile in queste partite, ma evidentemente svolgere il proprio lavoro con professionalità sembra essere diventato un optional. Il punto del Corriere dello Sport. Si rivede Lukaku. Secondo quanto appreso dal Corriere, Big Rom avrebbe comunicato il suo ritorno nella giornata di domani tramite l’agente Federico Pastorello, ma lo strappo con Antonio Conte e con la società difficilmente sarà ricucibile, nonostante siano stati tutti tenuti al corrente del lavoro svolto in Belgio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lukaku torna alla base, ma lo strappo con Conte è fatto Multi SubTrapped in a Ruined Temple, He Raised 3 Disciples and Became Invincible Across All Realms Notizie correlate Gazzetta dello Sport: “Lo strappo di Lukaku”Gazzetta dello Sport: “Lo strappo di Lukaku”"> NAPOLI – La quiete si è trasformata in tempesta in casa Napoli. Lukaku non torna a Napoli, Conte e società irritati ma non tutti i mali vengono per nuocereTempo di lettura: 2 minutiEra stata accolta come una bella notizia, un attaccamento alla maglia incredibile e invece, a conti fatti, la scelta di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cambia Napoli, dai fab-four al tridente: le idee di Conte per rincorrere l'Inter; Lukaku torna a Napoli: ecco la data del rientro dell’attaccante belga; Napoli, slitta ancora il ritorno di Lukaku: la possibile nuova data e le mosse del club; Lukaku resta in Belgio e prepara il confronto con il Napoli. Lukaku torna in Italia ma resta fuori, Repubblica: Non verrà più convocatoIl centravanti belga rientrerà a Napoli dopodomani dopo le cure in Belgio, ma non verrà reintegrato in squadra. La separazione è ormai certa. tuttonapoli.net Lukaku non torna più: l’annuncio potrebbe fare chiarezza una volta per tutteLukaku potrebbe anche tornare a Napoli ma non vestirà la maglia azzurra. Il punto dopo un annuncio che fa discutere ... napolicalciolive.com Lukaku torna in Italia ma resta fuori, Repubblica: "Non verrà più convocato" - facebook.com facebook #Lukaku, il lunedì del giudizio: torna a #Napoli ma finisce fuori rosa. Mondiale a rischio. Il ritorno amaro di Romelu: #Conte lo aspetta, il @SSCNapoli conferma la punizione. Il centravanti belga è atteso finalmente in Italia: da programma, dovrebbe atterr x.com