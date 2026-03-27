In casa Napoli si è verificato un cambiamento improvviso: il rapporto tra il calciatore e la società si è incrinato, portando a una rottura evidente. La notizia è stata riportata da varie fonti sportive e riguarda un episodio che ha provocato tensioni e discussioni tra le parti coinvolte. La situazione si è evoluta rapidamente, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

"> NAPOLI – La quiete si è trasformata in tempesta in casa Napoli. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il caso Lukaku è esploso all’improvviso, proprio alla vigilia di un momento cruciale della stagione, con la sfida al Milan all’orizzonte. Secondo quanto riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga ha deciso autonomamente di restare ad Anversa per seguire un programma personalizzato con il proprio preparatore, senza rientrare a Castel Volturno. Una scelta che ha spiazzato il club e irritato profondamente Antonio Conte. Come evidenzia Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la decisione di Lukaku ha generato uno strappo evidente, alimentando tensioni tra Belgio, Napoli e lo staff tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Lo strappo di Lukaku”

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