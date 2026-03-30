Infortunio Gabbia conto alla rovescia per Napoli | il difensore accelera verso il rientro! Buone notizie da Milanello

Il difensore ha iniziato le sessioni di recupero dopo l’infortunio subito e sta accelerando il suo rientro. La società comunica che gli allenamenti presso il centro sportivo sono stati intensificati in vista della partita contro il Napoli, prevista per lunedì 6 aprile al Maradona. Le condizioni fisiche del giocatore sono in fase di valutazione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

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