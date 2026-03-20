A Roma, si avvicina il rientro di Soulé dopo la delusione europea della squadra di Gasperini. La formazione ha ancora in programma di conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo che rimane prioritario. La società attende il ritorno del giocatore per prepararsi alla fase decisiva della stagione, mentre i tifosi sperano in una svolta nelle prossime partite.

La squadra di Gasperini dopo la delusione europea deve voltare immediatamente pagina perché è rimasto ancora un obiettivo da raggiungere, la qualificazione in Champions League. Delle nove partite rimanenti, la prima squadra da affrontare è il Lecce all’Olimpico, in cui però Matìas Soulé sarà assente. Il trequartista giallorosso è alle prese da più di un mese con la pubalgia e probabilmente tornerà a disposizione dopo la sosta nazionali, in occasione del big match contro l’Inter a San Siro. Soulé, il miglior giocatore della Roma nella prima parte di stagione, numeri alla mano, è il giocatore che può cambiare le sorti di questa stagione, che in queste ultime partite ha subito una brusca battuta d’arresto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, conto alla rovescia per Soulé: fissata la data del rientro

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