Medaglia Guazzaloca a Giorgio De Sabbata | premiato per aver salvato una donna aggredita

Giorgio De Sabbata, autista di auto blu, ha ricevuto la Medaglia Guazzaloca per il suo gesto di coraggio. Il 15 gennaio, si trovava in via Stalingrado quando ha sentito le urla di una donna in difficoltà. Senza pensarci due volte, è intervenuto per aiutarla, ma è stato colpito durante la colluttazione e finito in ospedale. Ora, il suo gesto viene riconosciuto con un premio civico.

La Medaglia al merito civico Giorgio Guazzaloca è stata assegnata a Giorgio De Sabbata, l’autista di auto blu che lo scorso 15 gennaio è intervenuto in via Stalingrado per soccorrere una donna vittima di un’aggressione in pieno giorno, venendo a sua volta colpito e finendo in ospedale.La.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Giorgio De Sabbata Una donna è ancora viva grazie a un suo gesto, Leonardo premiato a Palazzo Vecchio per aver sventato un femminicidio Ctp, De Magistris si difende: “Accusato per aver evitato il dissesto e salvato Napoli” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giorgio De Sabbata Argomenti discussi: Bologna, medaglia al merito civico all’autista di auto blu aggredito per aver soccorso una donna picchiata in via Stalingrado; Medaglia Giorgio Guazzaloca all’autista di auto blu aggredito per aver soccorso una donna in via Stalingrado; Tentativo di scippo: intervengono i carabinieri; Aggredisce una donna e il titolare di una gelateria | arrestato era appena uscito dal carcere. Aggredito per avere difeso una donna, ora la 'Medaglia civica Guazzaloca'La Medaglia al merito civico 'Giorgio Guazzaloca' è stata assegnata a Giorgio De Sabbata, autista di auto blu aggredito lo scorso 15 gennaio a Bologna mentre soccorreva una donna vittima di un pestagg ... ansa.it Medaglia Giorgio Guazzaloca all’autista di auto blu aggredito per aver soccorso una donna in via StalingradoIl sindaco Lepore conferirà la Medaglia al valore civico Giorgio Guazzaloca all’autista di auto blu aggredito per aver soccorso una donna picchiata in pieno giorno in via Stalingrado, lo scorso gioved ... sassuolo2000.it Medaglia Giorgio Guazzaloca all’autista di auto blu aggredito per aver soccorso una donna in via Stalingrado - facebook.com facebook Bologna, soccorre una donna in via Stalingrado e viene aggredito: riceverà la medaglia Guazzaloca. Lepore: «Esempio di senso civico» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.