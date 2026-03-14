Udinese e Fvg | patto triennale fino al 2028 29

La Regione Friuli Venezia Giulia e l’Udinese Calcio hanno firmato un accordo triennale che durerà fino alla stagione 202829. L’intesa riguarda la collaborazione tra le due parti e si inserisce in un progetto di lungo termine. La firma è avvenuta nelle ultime ore in presenza di rappresentanti di entrambe le istituzioni. La partnership si concentra sulla promozione e lo sviluppo del calcio nella regione.

La Regione Friuli Venezia Giulia e l’Udinese Calcio hanno siglato un patto che estende la loro alleanza fino alla stagione 202829. L’accordo triennale vede il marchio Io sono Fvg come protagonista sulla maglia della squadra bianconera, consolidando una partnership già avviata. La decisione è stata ufficializzata in una conferenza stampa presieduta dal governatore Massimiliano Fedriga e dal direttore generale Franco Collavino, con la presenza del patron Gianpaolo Pozzo. Questa rinnovata collaborazione non è solo un atto di marketing, ma un segnale forte di continuità per un territorio che punta a proiettare i suoi valori oltre i confini regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udinese e Fvg: patto triennale fino al 2028/29 Articoli correlati Marche, bilancio Consiglio: via libera al triennale 2026 – 2028Approvata a maggioranza la proposta di atto amministrativo che programma le missioni del Consiglio regionale. Ricerca, parte il Piano triennale con un 1,2 miliardi dal 2026 al 2028Al via il Piano triennale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026 e che prevede un finanziamento di 1,2 miliardi di euro nel periodo... Una raccolta di contenuti su Udinese e Fvg patto triennale fino al... Argomenti discussi: Il Napoli verso lo scudetto, le minacce degli ultras ai tifosi campani: Non è la vostra città, i festeggiamenti non saranno tollerati. Calcio: Udinese e Regione Fvg rinnovano la collaborazione altri 3 anni(ANSA) - UDINE, 13 MAR - Insieme fino al 2029: Regione Friuli Venezia Giulia, con PromoTurismoFvg, e Udinese calcio hanno sottoscritto un nuovo accordo di sponsorizzazione triennale che vedrà il march ... msn.com Udinese Calcio: Fedriga, Fvg main sponsor fino al 2029 Ã¨ strategicoCon assessore Bini, famiglia Pozzo e dirigenza presentato il rinnovo Udine, 13 mar - La Regione Friuli Venezia Giulia rinnova per altri tre anni la partnership con l'Udinese Calcio: il marchio Io ... ilgazzettino.it