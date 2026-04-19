Luca Trapanese al Conca Film Festival | In un altro Paese non avrebbe avuto senso girarlo In Italia sì

Durante il Conca Film Festival 2026, è intervenuto Luca Trapanese, noto per il suo impegno nei temi dell’inclusione e della solidarietà, e attualmente vicepresidente del consiglio regionale. In un suo intervento, ha affermato che un certo progetto cinematografico non avrebbe avuto senso in un altro Paese, mentre in Italia sì. La sua presenza ha attirato l’attenzione sul ruolo della cultura e delle scelte locali nel contesto italiano.

Un importante appuntamento, nell'ambito del Conca Film Festival 2026, ha visto protagonista Luca Trapanese, personaggio diventato simbolo per la sua dedizione ai valori di inclusione, amore e solidarietà e oggi anche vicepresidente del consiglio regionale.“In un altro Paese non avrebbe avuto.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Luca Trapanese ospite del Conca Film FestivalProsegue il cammino del Conca Film Festival, rassegna cinematografica dedicata all’inclusione sociale e alla sostenibilità, in programma fino al 18... Leggi anche: "Cavalli & Cavalieri" a Carditello, le 'fake news', il Conca Film Festival con Luca Trapanese: gli eventi casertani nel week end dal 17 al 19 aprile Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Luca Trapanese ospite del Conca Film Festival; Conca della Campania (CE). 'Film Festival', Luca Trapanese: 'Nata per te', atto necessario contro i pregiudizi; Luca Trapanese apre il Conca Film Festival con ‘Nata per te’ insieme al cast del film; Luca Trapanese apre il Conca Film Festival con ‘Nata per te’ insieme al cast del film. Luca Trapanese al Conca Film Festival: il racconto di una paternità che ha cambiato l’ItaliaIl borgo di Conca della Campania si conferma capitale dell’inclusione sociale e della riflessione civile. Prosegue a ritmo serrato il cammino del Conca Film ... cronachedellacampania.it Luca Trapanese apre il Conca Film Festival con ‘Nata per te’ insieme al cast del filmScopri tutti i dettagli riguardo Luca Trapanese apre il Conca Film Festival con 'Nata per te' insieme al cast del film . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Finalmente! Un trilione di applausi Luca Trapanese: “Io non credo nel TFA e noi genitori non vi facciamo affidamento". Dal 1° gennaio 2027 entrerà a regime il decreto legislativo 62/2024, che riforma la gestione della disabilità nelle scuole italiane. - facebook.com facebook