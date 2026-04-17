Cavalli & Cavalieri a Carditello le ' fake news' il Conca Film Festival con Luca Trapanese | gli eventi casertani nel week end dal 17 al 19 aprile
Nel fine settimana dal 17 al 19 aprile, diversi eventi si svolgeranno nella provincia di Caserta. Tra questi, l’ottava edizione di “Cavalli & Cavalieri” al Real Sito di Carditello e una mostra di auto e moto storiche presso la Reggia. Inoltre, ci sarà un convegno dedicato alle ‘fake news’ e spettacoli teatrali con artisti come Enzo Avitabile e Paolo Caiazzo.
Tanti appuntamenti in questo week end in aprile. Da non perdere l'ottava edizione di “Cavalli & Cavalieri” al Real Sito di Carditello, la mostra di auto e moto storiche alla Reggia, il convegno dedicato alle ‘fake news’ ma anche gli spettacoli a teatro con Enzo Avitabile e Paolo Caiazzo, “La.🔗 Leggi su Casertanews.it
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