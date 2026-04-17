Cavalli & Cavalieri a Carditello le ' fake news' il Conca Film Festival con Luca Trapanese | gli eventi casertani nel week end dal 17 al 19 aprile

Da casertanews.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana dal 17 al 19 aprile, diversi eventi si svolgeranno nella provincia di Caserta. Tra questi, l’ottava edizione di “Cavalli & Cavalieri” al Real Sito di Carditello e una mostra di auto e moto storiche presso la Reggia. Inoltre, ci sarà un convegno dedicato alle ‘fake news’ e spettacoli teatrali con artisti come Enzo Avitabile e Paolo Caiazzo.

Tanti appuntamenti in questo week end in aprile. Da non perdere l'ottava edizione di “Cavalli & Cavalieri” al Real Sito di Carditello, la mostra di auto e moto storiche alla Reggia, il convegno dedicato alle ‘fake news’ ma anche gli spettacoli a teatro con Enzo Avitabile e Paolo Caiazzo, “La.🔗 Leggi su Casertanews.it

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