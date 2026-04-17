Luca Trapanese ospite del Conca Film Festival

Il Conca Film Festival continua la sua programmazione a Conca della Campania, un borgo dell’Alto Casertano, con una serie di proiezioni che si concluderanno il 18 aprile. Tra gli ospiti dell’evento figura anche Luca Trapanese, noto per il suo impegno nel sociale. La manifestazione si concentra sui temi dell’inclusione e della sostenibilità, attirando pubblico e partecipanti interessati a queste tematiche.

Prosegue il cammino del Conca Film Festival, rassegna cinematografica dedicata all’inclusione sociale e alla sostenibilità, in programma fino al 18 aprile a Conca della Campania, borgo dell’Alto Casertano.Il diritto di essere padre: “Nata per te”Una vicenda che mette in discussione stereotipi e.🔗 Leggi su Casertanews.it

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