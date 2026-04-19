Louisiana sparatoria choc | 8 bambini uccisi il più piccolo aveva un anno

Otto bambini sono stati uccisi questa mattina in una sparatoria avvenuta a Shreveport, nello stato del Louisiana. La polizia locale ha confermato l’accaduto e diverse testate statunitensi hanno riportato la notizia. Tra le vittime, il più piccolo aveva un anno. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio.

Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria a Shreveport, nello stato Usa del Louisiana, questa mattina, stando a quanto annunciato dalla polizia locale e rilanciato da diversi media statunitensi. Gli agenti del Dipartimento di Polizia di Shreveport sono intervenuti poco dopo le 6 del mattino in seguito a segnalazioni di una lite domestica. Durante un briefing con la stampa il portavoce della polizia, Christopher Bordelon, ha descritto la scena del crimine come "vasta", spiegando che comprende tre abitazioni diverse. Dieci minori con età comprese tra 1 e 14 anni sono state colpite, e otto di questi sono deceduti di conseguenza. Una...🔗 Leggi su Iltempo.it

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