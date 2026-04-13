A Roma per il festival Rendez-Vous Louis Garrel ha espresso tutta la sua amarezza per l' assenza di film italiani a Cannes 2026

A Roma, l’attore francese Louis Garrel ha partecipato al festival Rendez-Vous, dove ha presentato il suo nuovo film, Couture, con Angelina Jolie, in uscita nelle sale italiane ad agosto. Durante l'evento, Garrel ha espresso la sua delusione per l’assenza di film italiani alla prossima edizione del festival di Cannes 2026. Garrel è arrivato in città per promuovere il film e incontrare il pubblico.

( a skanews) – Louis Garrel è a Roma per presentare al festival del cinema francese Rendez-Vous il film Couture, in cui recita accanto ad Angelina Jolie e che arriverà nei cinema italiani ad agosto. Per l’attore è anche un’occasione per commentare a caldo la selezione del prossimo festival di Cannes, in cui figurano molti film europei, 18 di produzione francese, ma nessun italiano. Garrel, peraltro, è il protagonista del film di Nanni Moretti «Succederà questa notte», che non sarà al festival perché non ancora terminato. Louis Garrel: vita, carriera, film. guarda le foto Il commento di Louis Garrel sull’assenza dell’Italia a Cannes. « Che non ci siano film italiani per me è una cosa orribile.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Roma per il festival Rendez-Vous, Louis Garrel ha espresso tutta la sua amarezza per l'assenza di film italiani a Cannes 2026 Allo Spazio Alfieri, per il festival Rendez-vous, anteprima speciale del film "Love me tender"In esclusiva allo Spazio Alfieri, per il festival Rendez Vous, il meglio del cinema francese contemporaneo, il film della regista Anna Cazenave... Cannes Film Festival 2026: Chanel e Louis Vuitton dominano la line-upIl primo sguardo alla line-up del Cannes Film Festival 2026 conferma una dinamica ormai consolidata: il red carpet della Croisette si prepara ancora...