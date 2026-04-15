Louis Garrel a Roma per presentare il suo nuovo film Couture racconta com' è recitare con Angelina Jolie Il video di Amicait

(askanews) – Louis Garrel è a Roma per presentare al festival del cinema francese Rendez-Vous il film Couture, in cui recita accanto ad Angelina Jolie e che arriverà nei cinema italiani ad agosto. Per l’attore è anche un’occasione per commentare a caldo la selezione del prossimo festival di Cannes, in cui figurano molti film europei, 18 di produzione francese, ma nessun italiano. Garrel, peraltro, è il protagonista del film di Nanni Moretti Succederà questa notte, che non sarà al festival perché non ancora terminato. GUARDA LE FOTO Louis Garrel foto: una vita da (ex) maledetto tra donne, famiglia e film. «Che non ci siano film italiani per me è una cosa orribile.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Louis Garrel, a Roma per presentare il suo nuovo film "Couture", racconta com'è recitare con Angelina Jolie. Il video di Amica.it

‘Couture’: il trailer del nuovo film con Angelina JolieQuali sono i rischi e i sacrifici sottesi al mondo della moda? Alla scomparsa del grande regista Valentino, l’occhio sulla moda è ancora più acceso.

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