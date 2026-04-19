L' Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri lancia il tesserino digitale

L'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta ha presentato un tesserino digitale, diventando il primo a farlo a livello nazionale. La realizzazione del nuovo strumento è frutto di una collaborazione tra il Consiglio direttivo, presieduto da Carlo Manzi, e gli uffici amministrativi dell'ente. La novità si inserisce nel percorso di digitalizzazione avviato dalla professione medica.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta segna un primato nazionale nel percorso di digitalizzazione della professione medica grazie a un’intensa sinergia tra il Consiglio direttivo, guidato dal presidente Carlo Manzi, e gli uffici amministrativi dell’Ente che hanno progettato.🔗 Leggi su Casertanews.it

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