Longevità | 5 abitudini da adottare tra i 40 e i 50 anni secondo la scienza

Da gazzetta.it 29 gen 2026

I ricercatori dell'Università di Stanford hanno individuato cinque abitudini che chi ha tra i 40 e i 50 anni dovrebbe adottare per vivere più a lungo. Lo studio, pubblicato di recente, spiega quali scelte quotidiane possono fare la differenza sulla salute futura. È importante cominciare subito a cambiare alcune routine, come mangiare meglio, muoversi regolarmente e ridurre lo stress. Gli esperti sottolineano che queste semplici azioni, se mantenute nel tempo, possono contribuire a una vita più lunga e più sana.

Tra i 40 e i 50 anni molti scoprono che il corpo ha smesso di comportarsi come prima. Non è un tracollo improvviso, ma una serie di piccoli segnali: ci si sveglia stanchi anche dopo otto ore di sonno, dopo una corsa le gambe impiegano più tempo a recuperare, la pancia si arrotonda senza aver cambiato dieta. Sono le avvisaglie dell'invecchiamento. Ma c'è altro: secondo i ricercatori di Stanford Medicine questa decade è quella che conta di più nel bilancio della longevità. Le scelte fatte adesso pesano sulla salute dei prossimi trent'anni più di quelle di qualsiasi altra fase della vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

