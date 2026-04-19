Nella serata di sabato 18 aprile 2026, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione a Lonato del Garda, nel bresciano, che ha portato al sequestro di una grande quantità di droga e all'arresto di due persone. Durante il controllo, è stato scoperto un deposito utilizzato come punto di distribuzione di sostanze stupefacenti. La rete di distribuzione è stata smantellata grazie a questa operazione.

Un’operazione di controllo sul territorio ha portato alla disarticolazione di una rete di distribuzione di stupefacenti a Lonato del Garda, nel bresciano, nella serata di sabato 18 aprile 2026. L’intervento dei carabinieri ha permesso il sequestro di oltre tre chili di sostanze illegali e l’arresto di due cittadini italiani, di età compresa tra i 25 e i 33 anni, accusati di detenere droga per scopi di spaccio. L’azione delle forze dell’ordine è iniziata dopo un primo accertamento che ha coinvolto uno dei due sospettati, il quale è stato sorpreso in possesso di alcune dosi di marijuana, ketamina e una quantità di crumble, ovvero un concentrato di cannabis con un altissimo livello di THC.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lonato, maxi sequestro di droga: due arrestati nel deposito di spaccio

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