Lonato del Garda tre chili di droga sequestrati e giro di spaccio smantellato | due arrestati

Nella serata di ieri, a Lonato del Garda, sono stati sequestrati circa tre chili di droga e due persone sono state arrestate. L'intervento ha concluso un'operazione di polizia che ha portato alla scoperta e al blocco di un’attività di spaccio nella zona. I dettagli dell’operazione e le modalità con cui sono stati effettuati i sequestri non sono stati ancora resi noti.

Lonato del Garda (Brescia), 19 aprile 2026 – Un importante giro di spaccio è stato smantellato nella tarda serata di ieri a Lonato del Garda, nel Bresciano. I carabinieri hanno sequestrato oltre tre chilogrammi di drog a, tra sostanze sintetiche e cocaina. E due uomini italiani, di 33 e 25 anni, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L'intervento è scattato dopo un controllo sul territorio: il primo dei due uomini è stato trovato con alcune dosi di marijuana, ketamina e "crumble", un concentrato di cannabis ad alto contenuto di THC. La successiva perquisizione in un'abitazione riconducibile ai due ha portato alla scoperta di un deposito ben più consistente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lonato del Garda, tre chili di droga sequestrati e giro di spaccio smantellato: due arrestati Notizie correlate Blitz anti droga a Picanello, sequestrati oltre 15 chili di droghe: arrestati due pusherA casa di uno spacciatore ventunenne i carabinieri hanno trovato 6,45 chilogrammi di marijuana, 5,13 chilogrammi di hashish, 2,64 chilogrammi di... Leggi anche: Chili di droga smistati con un walkie talkie: smantellato il supermarket dello spaccio Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lonato, nel fine settimana torna Fiori nella alla Rocca: tre giorni di eventi e colori; Scontro tra carrelli ferroviari: coinvolti 5 operai, 2 i feriti portati in ospedale - BresciaToday; Victoria Alba Pattinaggio, buone prestazioni al Campionato Interregionale Skate Italia di Lonato del Garda; Nameless Music Festival 2026 Tre Giorni di Electro Music 13a Edizione con i dj pi Famosi del Mondo a Lecco e dintorni. Lonato del Garda, tre chili di droga sequestrati e giro di spaccio smantellato: due arrestatiIn manette, nel bresciano, due uomini di 33 e 25 anni: i carabinieri hanno trovato nella loro abitazione diverse sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, ketamina e crumble ... ilgiorno.it Infortunio nel cantiere Tav a Lonato, 2 operati feritiSono stati ricoverati in codice giallo i die operati rimasti feriti questa mattina nel cantiere della tav a Lonato del Garda in via Faccendina. Nell'incide ... elivebrescia.tv Lonato del Garda La Rocca - facebook.com facebook