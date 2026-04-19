L’omicidio di Gabriele ferito un altro ragazzo di Favara | l' appello dell' arciprete contro la violenza

Nella notte, un giovane di 25 anni è stato ucciso in un parcheggio di Pavia, mentre un altro ragazzo di Favara è rimasto ferito. La notizia ha suscitato una forte reazione nella comunità locale, con l’arciprete che ha fatto un appello contro la violenza. La vicenda ha portato all’attenzione pubblica il tema della sicurezza e dei rischi legati a comportamenti violenti. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

La comunità di Favara si stringe attorno al dolore dei familiari di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne assassinato nella notte in un parcheggio di Pavia. Non appena la tragica notizia è arrivata nella città dell’Agnello pasquale, nell’abitazione dei familiari del quartiere Grotta, nel cuore.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Favara sotto shock per l'omicidio di Gabriele, il sindaco: "Dolore inimmaginabile"Favara è sotto shock per la morte di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne accoltellato a Pavia durante la notte. Omicidio Pavia, ‘Pensavano non fosse grave’: Gabriele Vaccaro ucciso con una coltellata, il dolore di FavaraOmicidio Pavia oggi: accoltellato nel parcheggio, muore a 25 anni Una notte che si trasforma in tragedia, un’aggressione improvvisa e un destino che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio Massa Carrara, le lacrime del cognato di Giacomo Bongiorni: Ci sono piombati addosso in 10, non sono riuscito a salvarlo; Omicidio Massa, il 17enne fermato esperto di boxe; In migliaia ai funerali di Giacomo Bongiorni, il vescovo: Hai fatto la cosa giusta; Omicidio Massa, proseguono indagini. Il 17enne fermato è campione boxe. Omicidio Gabriele Vaccaro, alcuni giovani portati in questura a PaviaPavia. Nel pomeriggio di domenica 19 aprile, alcuni giovani sono stati portati in questura a Pavia nell’ambito delle indagini per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara che è s ... laprovinciapavese.gelocal.it Pavia, l’omicidio di Gabriele Vaccaro scuote la città: 25enne sicilianoTragedia a Pavia: omicidio di Gabriele Vaccaro, 25 anni, colpito al collo dopo una lite. Indagini in corso nell'area Cattaneo e sconcerto a Favara ... quotidianodiragusa.it Gabriele annegato alle terme, il legale della famiglia: «Il bocchettone della piscina era senza griglia» x.com Gabriele come è morto a 7 anni nella piscina delle terme: l'ultimo disperato tentativo di salvataggio del padre facebook