Atti osceni davanti all' asilo intervengono i carabinieri | denunciato

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri dopo aver compiuto atti osceni davanti a un asilo. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto in risposta a una segnalazione di comportamenti indesiderati in un'area frequentata da bambini. L'uomo è stato identificato e portato in caserma, dove è stato formalmente denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

I fatti sono avvenuti in via Morpurgo nella mattinata del 3 marzo. Sul posto i militari che l'hanno trasportato in caserma per le operazioni di rito. L'asilo è adiacente al Centro di salute mentale di Domio Un uomo è stato denunciato dai carabinieri in quanto ritenuto responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico. I fatti sono avvenuti nella mattinata del 3 marzo in via Morpurgo, nei pressi dell'asilo Arcobaleno. È stata la direttrice dell'istituto a richiedere l'intervento dei carabinieri. Una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno identificato il soggetto, per poi trasportarlo in caserma per le operazioni di rito.