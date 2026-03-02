Samsung wallet aggiunge supporto per chiave di casa digitale tramite aliro standard

Samsung Wallet ha annunciato l’integrazione della funzione di chiave di casa digitale, sfruttando lo standard Aliro. Questa novità permette agli utenti di utilizzare l’app per aprire le porte di casa senza chiavi fisiche, rendendo più semplice e veloce l’accesso alle abitazioni. La funzionalità sarà disponibile su alcuni dispositivi Samsung compatibili e rappresenta un passo avanti nella gestione digitale delle abitazioni.

samsung wallet amplia le proprie capacità digitali introducendo la digital home key tramite lo standard Aliro. l'azienda ha annunciato la novità al Mobile World Congress 2026, evidenziando che i possessori di galaxy potranno sbloccare serrature intelligenti compatibili direttamente dal telefono, integrando chiave digitale per auto e chiave digitale per casa in un'unica piattaforma. la funzionalità sarà disponibile in rollout graduale entro la fine del mese in mercati selezionati. una volta connessa a una serratura smart compatibile con Matter all'app SmartThings, l'utente potrà conservare la chiave digitale all'interno del Samsung Wallet. l'apertura avverrà, a seconda dell'hardware della serratura, toccando con NFC o avvicinando il dispositivo grazie alla tecnologia Ultra Wideband.