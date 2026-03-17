Gli hacker affiliati alla camorra sono stati arrestati mentre gestivano un sistema di truffe telematiche. Avevano sottratto dati di carte di credito al centro di smistamento delle Poste di Milano, clonavano numeri verdi e inviavano email bancarie identiche a quelle ufficiali. L’indagine ha portato alla cattura di diversi membri del gruppo.

Carte di credito rubate al centro smistamento delle Poste di Milano, numeri verdi clonati, mail bancarie riprodotte al bacio. E telefonate ai correntisti con un accento meneghino, di quelli rassicuranti, almeno nell’ottica di chi immagina che truffe e frodi non siano radicate in alta Italia. Sono solo alcuni dei tasselli che emergono dall’inchiesta sulle truffe telematiche a decine di correntisti bancari, messe a segno dal clan Mazzarella. Inchiesta culminata nell’esecuzione di dodici arresti in cella, quattro divieti di dimora in Campania, che ha consentito di svelare una trama illegale gestita con metodi e strategie decisamente innovativi. Niente omicidi, niente stese, niente armi fa fuoco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Camorra, la finta banca delle truffe telematiche: presi gli hacker del clan

Articoli correlati

Camorra: truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 misure cautelariI carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda...

Camorra, favori a clan e truffe in ospedale Napoli, 4 misure cautelariLe mani del clan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, con favori al clan, ricoveri e certificazioni illegittimi, medici e...