Nella giornata di domenica 19 aprile, una forte perturbazione meteorologica ha interessato il Lago di Como, causando intensi piovaschi e grandinate tra Bellagio e Lezzeno. Le condizioni meteo sono state particolarmente violente in quella zona, con precipitazioni che hanno interessato l’area per diverse ore. La grandine ha causato disagi e danni a alcune infrastrutture locali, mentre le autorità hanno emesso un avviso di attenzione per le prossime ore.

La zona del Lago di Como è stata colpita da fenomeni meteorologici violenti durante la domenica 19 aprile, con piogge intense e grandine che hanno interessato in particolare l’area tra Bellagio e Lezzeno. Il quadro climatico non accenna a una risoluzione immediata, poiché la Protezione Civile ha confermato il mantenimento dell’allerta meteo anche per la giornata di lunedì 20 aprile, con il rischio concreto di nuovi temporali capaci di colpire i rilievi alpini e prealpini e di estendersi verso le pianure. L’impatto dei fenomeni localizzati tra Bellagio e Lezzeno. La giornata odierna è stata caratterizzata da un’estrema instabilità primaverile, con una successione rapidissima di sole, nubi e rovesci improvvisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como sotto la grandine: allerta meteo tra Bellagio e Lezzeno

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