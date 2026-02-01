Aumento preoccupante di violenze tra minori a Napoli | segnali d’allarme dal sistema di protezione

A Napoli cresce l’allarme per la violenza tra minori. Negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi di pestaggi e anche omicidi tra ragazzi di 13 e 17 anni. Il sistema di protezione minorile segnala che la situazione sta diventando sempre più preoccupante.

A Napoli, il sistema di protezione minorile segnala un’emergenza crescente: negli ultimi mesi si è registrato un aumento preoccupante di episodi di violenza tra minori, con casi di pestaggi aggravati e omicidi tra ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni. Gli ultimi dati raccolti da operatori sociali, psicologi e funzionari del servizio sociale del Comune indicano un trend inaspettato, mai osservato con questa intensità negli ultimi dieci anni. Gli incidenti, spesso legati a dinamiche di gruppo, a rivalità territoriali o a conflitti legati ai social network, si sono verificati in diversi quartieri della città, tra cui Secondigliano, San Giovanni a Teduccio e Chiaia, dove la presenza di gruppi giovanili armati o violenti è cresciuta in modo significativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Napoli, tra via Salvator Rosa e via Santacroce, si registrano diverse rapine a mano armata avvenute dal fine settimana scorso.

