L’omaggio a Calzolari | Vogliamo ricordarlo al Giro

Un incontro tra esperti e amministratori appassionati di sport si è trasformato in un pomeriglio dedicato a ricordare una figura importante al Giro d’Italia. La telefonata iniziale ha dato il via a un evento che ha coinvolto diverse persone e ha portato a un momento di commemorazione per una personalità nota nel mondo delle corse. La giornata si è svolta tra discussioni e ricordi, con l’obiettivo di mantenere vivo il suo ricordo.

Un incontro nato da una telefonata tra esperti e amministratori appassionati di sport si è trasformato in un pomeriggio speciale per l’Appennino. Venerdì, poco prima di salire verso Lizzano in Belvedere per partecipare alla serata ‘Il Giro al Corno prende voce’, due icone del ciclismo come Davide Cassani e Roberto Conti hanno fatto tappa in paese per un saluto veloce ma carico di significato. Ad accoglierli, davanti alla scultura dedicata ad Alfonso Calzolari (nella foto), vergatese e vincitore del Giro d’Italia nel 1914, c’era una delegazione dell’Amministrazione comunale composta dagli assessori Roberto Giusti (Sport) e Amleto Gardenghi (Cultura), dal vicesindaco Stefano Pozzi e dall’ex luogotenente della Guardia di Finanza Davide Rinnovasi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio a Calzolari: "Vogliamo ricordarlo al Giro" Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia ciclostorico. Doppio omaggio al Reggiano Leggi anche: Domenico Caliendo, al Monaldi un ulivo per ricordarlo: «Non accada mai più» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’omaggio a Calzolari: Vogliamo ricordarlo al Giro; Vergato, l’Amministrazione comunale riporta il Giro d’Italia in piazza!; Cyber security e intelligenza artificiale per le imprese: con Camisani Calzolari alla Bcc Barlassina; Un mese al Giro, Cassani e Conti in visita a Vergato alla scultura di Alfonso Calzolari. L’omaggio a Calzolari: Vogliamo ricordarlo al GiroCassani e Conti in visita al monumento per il ciclista vincitore della corsa nel 1914. ilrestodelcarlino.it Il Giro da Calzolari a Pantani. Una tappa per due leggendeLa gara del prossimo 17 maggio transiterà in piazza a Vergato, un omaggio al vincitore della corsa nel 1914. msn.com Marco Camisani Calzolari. Marco Camisani Calzolari · Original audio. - facebook.com facebook