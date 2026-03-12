Giro d’Italia ciclostorico Doppio omaggio al Reggiano

Il Giro d’Italia ciclostorico farà tappa nel Reggiano con due tappe programmata, il 22 marzo e il 13 settembre. La manifestazione è dedicata al ciclismo vintage e rende omaggio a due grandi campioni italiani. Durante le giornate, i partecipanti percorreranno strade e percorsi storici nel territorio reggiano. L’evento coinvolge appassionati di ciclismo d’epoca e appassionati di storia sportiva.

All'inseguimento di Coppi e Bartali. Il Giro d'Italia ciclostorico toccherà il Reggiano. La manifestazione dedicata al ciclismo vintage pedalerà nel nostro territorio in due occasioni: il 22 marzo e il 13 settembre. Si tratta rispettivamente della 2ª e della 13ª tappa del circuito di appuntamenti che da alcuni anni sta catalizzando l'attenzione degli appassionati del tempo avventuroso della bici, che si presentano al via dotati di materiale retrò. Il Giro d'Italia ciclostorico si propone la valorizzazione del territorio, con i relativi aspetti culturali, della tradizione e delle specialità enogastronomiche, oltre che rilanciare la memoria degli assi del pedale.