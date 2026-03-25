Domenico Caliendo al Monaldi un ulivo per ricordarlo | Non accada mai più

Al Monaldi, ospedale dove è stato curato, è stato piantato un ulivo in memoria di Domenico Caliendo, un bambino di due anni e cinque mesi affetto da una grave cardiomiopatia. La cerimonia si è svolta per ricordare il suo nome e il suo percorso sanitario. La famiglia ha espresso il desiderio che simili tragedie non si ripetano più.

Per ricordare Domenico, per non dimenticare il suo nome e il suo calvario. Parte dal Monaldi - l’ospedale nel quale il piccolo di due anni e cinque mesi affetto da una grave cardiomiopatia venne sottoposto il 23 dicembre ad un trapianto di cuore fallito l’iniziativa di dedicargli un ulivo secolare che si trova nelle aiuole del nosocomio. La nota I contenuti dell’iniziativa sono spiegati in un comunicato stampa diffuso ieri dallo stesso ospedale dei Colli. Un ulivo secolare nelle aiuole dell’Ospedale Monaldi di Napoli - si legge - per custodire la memoria del piccolo Domenico, un gesto semplice ma profondamente simbolico. L’iniziativa, in programma per mercoledì primo aprile, in occasione del Precetto Pasquale, è stata voluta dalla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Domenico Caliendo, al Monaldi un ulivo per ricordarlo: «Non accada mai più» Articoli correlati Domenico Caliendo, infermiera del Monaldi al pm: «Il bimbo col torace vuoto, mai visto prima»Il cuore del piccolo Domenico era già stato espiantato prima che l'equipe del Monaldi verificasse lo stato di quello nuovo da trapiantare proveniente... Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai». Espianto anticipato di 4 minuti«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai». Tutto quello che riguarda Domenico Caliendo Temi più discussi: Modificarono la cartella clinica di Domenico Caliendo, la nuova accusa dei pm di Napoli a due cardiochirurghi; Caso Monaldi, avvocato della famiglia di Domenico accusa comunicato della difesa del medico: Se la risparmino; Cuore bruciato, il direttore generale del Monaldi rompe il silenzio sugli errori nel caso del piccolo Domenico; Domenico Caliendo, la formazione al Monaldi nel mirino della Procura. Domenico Caliendo, al Monaldi un ulivo per ricordarlo: «Non accada mai più»Per ricordare Domenico, per non dimenticare il suo nome e il suo calvario. Parte dal Monaldi - l’ospedale nel quale il piccolo di due anni e cinque mesi affetto da una grave ... ilmattino.it Un ulivo secolare al Monaldi per ricordare il piccolo Domenico CaliendoUn ulivo secolare nelle aiuole dell’Ospedale Monaldi di Napoli per custodire la memoria del piccolo Domenico, un gesto semplice ... internapoli.it Domenico Caliendo, al Monaldi inizia l'ispezione straordinaria della Regione x.com Tele Club Italia. . Evento solidale allo stadio di Cesa, gli istituti "Kidville" per la "Fondazione Domenico Caliendo" - facebook.com facebook