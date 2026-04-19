Lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso dopo una riapertura temporanea da parte dell’Iran venerdì. La Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha comunicato che il passaggio rimarrà bloccato fino a quando gli Stati Uniti non revoceranno il blocco dei porti iraniani. La chiusura di questa via strategica rappresenta un episodio recente in un contesto di tensioni tra le due parti.

Lo stretto di Hormuz è stata chiuso dopo essere stata brevemente riaperto dall’ Iran venerdì. Rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non revocheranno il blocco dei porti iraniani, ha dichiarato la Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. “Vi avevamo avvisati, ma non ci avete dato retta. Ora godetevi il ritorno della situazione dello Stretto di Hormuz al suo stato precedente”, ha scritto sul social X il funzionario di Teheran Ebrahim Azizi. “Non possono ricattarci”, è stato il commento di Trump che ha poi minimizzato: “Sta andando tutto per il meglio: hanno fatto i furbi, come fanno da 47 anni, ma stiamo avendo ottimi colloqui“.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso, cosa sta succedendo

Guerra in Iran: il blocco dello stretto di Hormuz e i rischi per la nostra economia

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Sì alle navi, poi Hormuz richiude Trump: adesso basta con i ricatti @GretaPrivitera, @Corriere x.com