Lo Stretto di Hormuz è completamente chiuso navi costrette a tornare indietro cosa sta succedendo

Lo Stretto di Hormuz è attualmente chiuso, con tutte le navi di petrolio e gas costrette a tornare indietro. Da quando è stato annunciato il cessate il fuoco, nessuna imbarcazione ha attraversato il passaggio strategico. Le autorità competenti non hanno ancora fornito dettagli sulle cause di questa chiusura improvvisa. La situazione ha provocato interruzioni nelle rotte di trasporto e annunci di ripercussioni sui mercati energetici.

Nessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times citando i dati di Kpler, società di tracciamento di navi globale. Solo quattro navi adibite al trasporto di carichi secchi sono riuscite ad attraversarlo. L’Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz, costringendo così le petroliere a fare inversione. Lo riferisce l’emittente iraniana Press Tv, secondo cui i dati di tracciamento marittimo mostrano che la petroliera Auroura, in rotta verso l’uscita dello Stretto, ha improvvisamente cambiato direzione vicino alla costa di Musandam (in Oman) ed... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lo Stretto di Hormuz è completamente chiuso, navi costrette a tornare indietro, cosa sta succedendo Leggi anche: Ora L'Iran permette ad alcune navi di passare lo Stretto di Hormuz, vale solo per 4 Paesi: cosa sta succedendo ai prezzi Stretto di Hormuz, Lloyd's chiama Casa Bianca: cosa sta succedendoCresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio e di gas. Temi più discussi: Guerra Iran, Media: bloccato transito nello stretto di Hormuz dopo i raid sul Libano; Hormuz diventa a pagamento: Iran impone pedaggi durante il cessate il fuoco; Stretto di Hormuz chiuso ma non per tutti: quali Paesi passano, l’incognita ultimatum; Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?. Stretto di Hormuz: perché lo strategico canale commerciale è una meraviglia geologicaGli eventi tettonici, all’origine di questo canale, hanno dato alla regione le sue ricchezze petrolchimiche e creato una strettoia marittima in grado di interrompere il commercio di petrolio. nationalgeographic.it Lo Stretto di Hormuz chiuso di nuovo: milioni di barili di petrolio bloccati, navi deviate e l'ipotesi pedaggio. Cosa succedeIl problema non è da poco. La riapertura dello snodo marittimo è indicata come una condizione indispensabile per lo stop delle ostilità ... today.it Lo Stretto di Hormuz è stato chiuso, costringendo le petroliere a cambiare rotta. Questa decisione è una conseguenza dei raid israeliani in Libano contro Hezbollah, che hanno compromesso la tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Teheran afferma infat - facebook.com facebook Lo Stretto di Hormuz non è un tratto di mare liberamente navigabile x.com